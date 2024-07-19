2024-07-19 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن شخصاً ادعى وفاة ابنته التي لمتبلغ العاشرة من عمرها جراء تناولها دواء، ليتبين أن سبب الوفاة هو "تعنيفحتى الموت".

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يدعى (م. ع. ر) قدم بلاغاً صباح اليوم في مركزشرطة الفرات والجهاد، غربي بغداد، ادعى فيه وفاة ابنته المجنى عليها الحدث (م. م. ع)تولد 2015 إثر تناولها حبوباً دوائية أو ماشابه".

وأضافأنه "ولأهمية مثل هكذا حوادث على الفور تم الانتقال من قبل ضابط التحقيق إلىمستشفى الفرات والجهاد لغرض الكشف الخارجي على جثة المجنى عليها، ومن خلال الكشفعلى الجثة تبين أنها تعرضت إلى عدة إصابات وكدمات وحروق في أنحاء جسمها كافة،وتشوه وجهها وهزالة جسمها نتيجة سوء التغذية".

وأشارالمصدر إلى أنه "تم اعتقال والد الطفلة ومن خلال استجوابنا اعترف بقيامه بهذهالجريمة البشعة وغير الإنسانية، حيث قام بتعذيبها بشتى الطرق وربطها في سطح المنزلوتركها لفترات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بدون ماء وطعام".

وبينالمصدر أن "الجاني برر ما قام به بأن الطفلة كثيرة الحركة والمشاكل مع الأطفالبحسب أقواله، علماأ أن المجنى عليه ابنة الجاني من طليقته، وأن هذا التعذيب بسببزوجته الثانية كونها تقوم بإخباره بأن المجنى عليها كثيرة المشاكل والحركة".

وتابع"تم تدوين أقوال الجاني بالاعتراف، وإجراء الكشف على محل الحادث (دار الجاني)حيث تمت مشاهدة بقع دموية مع بقايا خروج للمجنى عليها، وكذلك إجراء الكشف الخارجيمن قبل خبير الأدلة".

وأكدالمصدر أنه "ولأهمية الحادث ولسرعة الإجراءات تم تصديق أقوال الجاني قضائياًمن قبل قاضي محكمة تحقيق خفر الكرخ واعترف صراحة بجريمته"، مشيراً إلى أن قاضيمحكمة تحقيق خفر الكرخ قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (405عقوبات) ومتابعة ربطالتقرير التشريحي للمجنى عليه وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي والدةالمجنى عليها".