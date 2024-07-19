2024-07-19 18:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادةالعمليات المشتركة، يوم الجمعة، العثور على 3 جثث لإرهابيين قضوا في موقع الضربةالجوية التي نفذت في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت القيادة، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة الجوية التي نفذت فجر اليوم الجمعة بواسطةطائرات F_16 في جبال حمرين على الحدودالفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين، تمت بتنسيق عالي المستوى بين جهازمكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأوضحت أن "بعد ذلكشرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج كركوك وبتنسبق وإسناد فني استطلاعي من خليةالاستهداف لقيادة العمليات المشتركة، بتفتيش مكان الضربة، وعثرت على 3 جثث لقتلىالعناصر الإرهابية، واستولت على أسلحة خفيفة واعتدة ومبرزات وحزامين ناسفين، فضلاًعن العثور على عدد من الأسلحة المدمرة ومعدات وأجهزة اتصال ومواد لوجستية مختلفة".

وكانت قيادة العملياتالمشتركة، أفادت بوقت سابق من اليوم، بتوجيه المقاتلات الحربية العراقية ضربة جويةاستهدفت بها مفرزة لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.