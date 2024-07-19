بدوافع غامضة.. مقتل شاب نجفي "طعنا بالسكاكين" داخل منزله

2024-07-19 18:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بمقتل شاب دون العشرين من عمره، بطريقة مروعة داخل منزله وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً يبلغ من العمر 19 عاما قتل بطريقة مروعة بواسطة السلاح الأبيض (سكاكين) داخل منزله بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الجريمة لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، فيما تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".