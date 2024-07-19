النزاهة تصدر مذكرة استقدام بحق مديري تنفيذ الفلوجة والكرخ

2024-07-19 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، مذكرة استقدام بحق مديري تنفيذ الفلوجة والكرخ.

وذكر مصدر في الهيئة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النزاهة أصدرت مذكرة استقدام بحق مدير تنفيذ الفلوجة محمد جاسم حمادي ومدير تنفيذ الكرخ نبيل حسن علي، بسبب مخالفتهما قرارا تمييزيا صادرا من محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية".

وأضاف أن "المتهمين تلاعبا بالقيمة التقديرية لاحد العقارات في ناحية الصقلاوية تبلغ قيمته مليارات".