لماذا لم يتأثر العراق ومعظم الدول العربية بالخلل التقني الذي اصاب العالم؟

2024-07-19 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف قطاعات عديدة حول العالم عن العمل ابرزها المطارات والمصارف المالية، اليوم الجمعة، (19 تموز 2024) لكن الأمر كان مختلفا في العراق ومعظم الدول العربية فضلاً عن الصين وروسيا.

وفي العراق سارعت سلطة الطيران المدني، صباح اليوم بالتوضيح بان "مطارات البلاد لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي"، فيما أكد مركز الأمن السيبراني في مستشارية الأمن القومي، اليوم ان "المؤسسات الحكومية العراقية لم تتأثر بالخلل الإلكتروني العالمي".

وأعلنت كل من الكويت ولبنان والمغرب ومصر عدم تأثر البلاد بالعطل التقني العالمي لعدم استخدامها (مايكروسوفت) في عملياتهما؛ ولم تتأثرا بالانقطاع".

وطرحت تساؤلات عن سبب توقف الانظمة في بعض البلدان مقابل عدم تعطلها في بلدان اخرى ولاسيما العراق والدول العربية الاخرى، لكن من معرفة سبب الخلل التقني يمكن التوصل الى سبب ذلك.

وارتبط انقطاع "مايكروسوفت" بتحديث جديد لشركة "كراود سترايك" (شركة برمجيات الأمن السيبراني)، وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.

وفقا لذلك وبحسب تتبع بيانات الشركات التكنولوجية، فأن التعطل طال فقط الحواسيب التي تستخدم نظام الحماية السيبراني "كراود سترايك" على أنظمة مايكروسوفت، ما يعني أن الحواسيب العاملة على نظام مايكروسوفت، ولاتستخدم نظام الحماية السيبراني "كراود سترايك" لم تتأثر بالخلل العالمي.