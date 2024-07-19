بعد النتائج المريحة.. تمديد بقاء الرد السريع في ناحية ابي صيدا لنهاية 2024

2024-07-19 18:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، بتمديد فترة بقاء فوج الرد السريع في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى لنهاية العام الحالي، بعد مرور اكثر من عام على نشر القوات لتعزيز فرض القانون في ديالى والذي اطلق في اذار من العام الماضي 2023.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة النخبة (فوج الرد السريع) المنتشر في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) وبعض قراها سيبقى متمركزا في مقراته ونقاطه الامنية الى نهاية 2024 دون اي تغييرات في خطط الانتشار"، مؤكدا أنه "جرى تمديد بقاء القوة لضرورة امنية".

واضاف ان "وضع ابي صيدا الاستثنائي يتطلب وجود قوة نخبة على قدرة عالية من الكفاءة في مواجهة اية تحديات سواء اكانت تتعلق بالبعد الارهابي او النزاعات العشائرية"، مشيراً الى أن "مستوى الاستقرار الامني مرتفع جدا نظرا لجهود القوة في تعقب المطلوبين ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض رسمية".

وأوضح المصدر ان "القوة تلعب دورا في تعزيز الامن الداخلي واسناد القطعات العسكرية التي تمسك الاحزمة الخارجية في البساتين الكثيفة وهذا ما عزز من الطمأنينة واعادة الاستقرار لناحية عانت لسنوات من الارهاب والنزاعات العشائرية الدامية".



