على عدنان ينتقل إلى الدوري السعودي ويلتحق بمعسكر "النجمة" بمصر

2024-07-19 19:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نجم المنتخب العراقي السابق علي عدنان، التحاقه رسميا بنادي النجمة السعودي لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد.

‏وقال عدنان لوكالة لشفق نيوز؛ إن نادي النجمة السعودي تعاقد معه رسمياً لموسم واحد وأنه ألتحق اليوم بصفوف الفريق في معسكره التدريبي في مصر.

‏وبين أنه سيسعى أن يقدم مستوى جيداً في الدوري السعودي ويعكس صورة مشرفة عن اللاعب العراقي.

‏وأوضح أن المعسكر التدريبي في مصر يأتي ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الدوري السعودي الدرجة الاولى.

وكان علي عدنان فسخ عقده مع نادي مس رفسنجان الإيراني بالتراضي بين الطرفين، إذ لم يتمكن اللاعب من الالتزام بالعقد والتواجد في تدريبات النادي ليفضل ترك النادي.