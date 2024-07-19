التعليم: 126 جامعة وكلية عراقية في تصنيف (webometrics)

2024-07-19 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن 126 جامعة وكلية عراقية، في تصنيف (webometrics).وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "مئة وست وعشرون جامعة وكلية عراقية حققت مواقع تنافسية في تصنيف (webometrics) العالمي في نسخته الثانية للعام 2024".وأضاف البيان، أن "نتائج التصنيف أظهرت(www.webometrics.info/en/Asia/Iraq) تنافس ثلاثون ألف مؤسسة جامعية حول العالم، على وفق المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتأشير نسبة الوضوح (%50) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%)".وأوضح البيان، أن "النسخة الحالية شهدت صعود مؤشر الجامعات العراقية بالقياس إلى النسخة السابقة، حيث جاءت جامعة بغداد في صدارة مئة وست وعشرين جامعة، ثم تلتها جامعات ديالى والمستنصرية والموصل والكوفة والأنبار والفرات الأوسط التقنية والقادسية والجامعات العراقية الأخرى، التي أشرها الموقع الرسمي للتصنيف التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا".يذكر أن العراق جاء في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في تصنيف التايمز للتنمية، المستدامة (Times Higher Education Impact Rankings 2024) من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024، فيما سجلت الجامعات والكليات العراقية تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية الأخرى، التي منها تصنيف شنغهاي للموضوعات (Global Ranking of Academic Subjects) للعام 2023 الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص (Dentistry & Oral Sciences) وتصنيف (QS) الذي تشهد نسخته للعام 2025 وجود خمس جامعات عراقية وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه سبع وأربعون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric)، الذي زاد فيه عدد المؤسسات التعليمية العراقية، إلى أربع وسبعين جامعة وكلية وتصنيف، RUR الذي تتواجد فيه خمس وأربعون جامعة عراقية.