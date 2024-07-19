النفط: العراق يستهدف الوصول إلى "صفر غاز محروق" خلال 5 أعوام

2024-07-19 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العراق يستهدف الوصول إلى "صفر غاز محروق" خلال 5 أعوام، فيما أكدت النجاح باستثمار الغاز المحروق بعدد من الحقول الجنوبية.وقال معاون مدير عام شركة غاز الجنوب للشؤون الفنية ماجد الشواف- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الغاز يعتبر من الملفات المهمة جداً تحت أنظار رئيس الوزراء ووزير النفط والكوادر في وزارة النفط العراقية"، مبيناً، أن "كميات الغاز المستثمرة في تصاعد مستمر، والهدف هو الوصول إلى صفر غاز محروق خلال الأعوام الخمسة المقبلة".وأوضح، "يتم الاستثمار من خلال عدة مشاريع، بعضها المشاريع أو المعامل الموجودة في الوقت الحالي في المنطقة الجنوبية بالبصرة، حيث تم رفع الطاقات الإنتاجية وتطويرها، أما المشاريع المستقبلية فهي مُقسمة إلى ثلاثة أو أربعة مشاريع قيد التنفيذ أو في طور التصاميم الهندسية أو في مرحلة التعاقد".ولدى سؤاله عن ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب، أجاب الشواف قائلاً: إن "المنشآت السطحية الموجودة كانت منشآت قديمة تم إنشاؤها في منتصف سبعينيات القرن السابق، وجرى التطوير والتحديث من خلال مشاريع واستثمار في السنوات الـ10 والـ5 السابقة".وأضاف، "بالنتيجة وصلنا إلى رفع الطاقات الإنتاجية واستثمار كميات مما كان يُحرَق في الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية وهي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية وغرب القرنة واحد وحقل الزبير، فهذه من إضافة منشآت إضافية ومحطات للكبس، كون استثمار الغاز ليس عملية سهلة، يجب صرف أموال وجلب كابسات ورفع ضغوط، وإذا كان الغاز حامضياً يجب معالجته ليكون صالحاً للاستخدام بمحطات الكهرباء".ومضى معاون مدير عام شركة غاز الجنوب للشؤون الفنية إلى القول: إن "هذه كلها تم إنجازها خلال الفترة السابقة، ولذلك أصبحت لدى شركة غاز الجنوب إمكانية استثمار أو رفع الطاقات الإنتاجية خلال هذه الفترة".