2024-07-19 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تشهد بنغلاديش حالة تأهب قصوى بعد تزايد حدة المواجهات بين الطلبة وقوات الأمن، احتجاجا على نظام التوظيف، وأطلقت الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وحظرت التجمعات في العاصمة دكا، واعتقلت زعيم معارض على خلفية المظاهرات التي راح ضحيتها 50 قتيلا. واندلعت مواجهات جديدة في العاصمة دكا وقطع الطلاب المحتجون الطرقات في منطقة باناني التجارية […]

ظهرت المقالة بعد مقتل 50 شخصاً.. فوضى في بنغلاديش إثر احتجاجات على نظام التوظيف أولاً على ايشان.