2024-07-19 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وسط تصاعد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن أفراد عائلة الرئيس ناقشوا كيفية انسحابه من الترشح. كانت النغمة العامة للمحادثات، وفقاً لشبكة “سي أن بي سي”، تشير إلى أنه إذا قرر بايدن الانسحاب، كما يعتقد بعض أقرب حلفائه بشكل متزايد، فيجب أن تكون هناك خطة تضع […]

ظهرت المقالة “العجوز يطأطئ”.. أسرة بايدن تناقش خطة انسحابه من السباق الرئاسي أولاً على ايشان.