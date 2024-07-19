2024-07-19 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنّ وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أصبح يلوح في الأفق. وأضاف بلينكن أمام منتدى أسبن الأمني في كولورادو، وفقا لما نقلته “رويترز”، أن المفاوضين “يتجهون صوب الهدف النهائي”. وتابع أنه “لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض، […]

ظهرت المقالة “ثبات المقاومة” وقصف تل أبيب يغيران المعادلة.. واشنطن تعلن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة أولاً على ايشان.