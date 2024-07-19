النفط: جهزنا الوزارات والمعامل بأكثر من ثمانية ملايين لتر وقود خلال 6 أشهر

2024-07-19 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت شركة المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، عن تجهيز الوزارات والمعامل بأكثر من ثمانية ملايين لتر وقود بالسعر المدعوم خلال 6 أشهر.وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة توزيع المنتجات النفطية جهزت الشركة العامة للنقل البري التابعة الى وزارة التجارة بأكثر من ثلاثة ملايين لتر من زيت الغاز لسد احتياجهم من الوقود".وأضاف، أن "الشركة جهزت ايضا معامل إنتاج الأصباغ الحاصلة على موافقات التنمية الصناعية بأكثر من خمسة ملايين لتر من مادة النفط الأبيض، أي ما يقارب مليون لتر شهرياً وبالسعر الرسمي المدعوم حرصاً منها على مساندة ودعم المؤسسات الصناعية".وأكد طالب، أن "الشركة مستمرة بتجهيز المطاحن الحكومية والأهلية بالتعاون مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب بالوقود اللازم لإتمام مهامها لتسهيل تقديم خدماتها للمواطنين وحسب الخطط التجهيزية".