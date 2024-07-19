العراق يرحب برأي العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية

2024-07-19 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرحبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، برأي العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.وقالت الخارجية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات "الكيان الإسرائيلي" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأكدت الوزارة على، "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها؛ وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".