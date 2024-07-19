بغداد واربيل تتوصلان الى اتفاق بشأن الاعفاء الضريبي في إقليم كوردستان

2024-07-19 20:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

توصلت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان إلى اتفاق بشأن الإعفاء الضريبي المعمول به في الاقليم. وقالت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان في بيان، أنه "بعد زيارة اللجنة العليا لتنظيم الضرائب في الحكومة الاتحادية الى اقليم كوردستان والاجتماع مع وزير المالية، توصل الجانبان الى اتفاق على عدة نقاط". واضاف البيان ان الاتفاق شمل الاعتراف بالإعفاء الضريبي لإقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، اضافة الى حل مشكلة تزويد الوقود لمصانع اقليم كوردستان بأسعار مدعومة، والاتفاق على توحيد إجراءات تحصيل الضرائب ضمن آلية مشتركة. وبحسب البيان انه تم الاتفاق على التنسيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التهرب الضريبي.