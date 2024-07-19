‏تربية كوردستان تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف 12 الإعدادي

2024-07-19 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة، نتائج الامتحانات للدراسة الاعدادية.

وقال الان حمه سعيد وزير التربية في حكومة الإقليم؛ إن الامتحانات كانت ناجحة حيث شارك فيها 20 ألف كادر تدريسي.

وأشار سعيد إلى كشف 51 حالة غش، لافتا إلى أن العدد أقل مقارنة بالسنوات الماضية.

وردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز بشأن الاعتراضات، قال الوزير إن بإمكان الطلاب المعترضين على النتائج تقديم الطعن عبر مديرية التربية في مناطقهم لأن هذه النتائج قابلة للطعن.

وبحسب الجدول المعلن فإن 6 طلاب من الاوائل كانوا في السليمانية وطالبة من أربيل وآخر من دهوك.