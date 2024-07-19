وفاة محافظ نينوى الاسبق

2024-07-19 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نعى محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الجمعة، (19 تموز 2024)، المحافظ الأسبق دريد كشمولة الذي توفي اليوم في احدى مستشفيات أربيل، بعد صراع مع المرض.

وقال الدخيل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "تلقينا ببالغ الأسف نبأ رحيل محافظ نينوى الاسبق دريد كشمولة وإذ نتقدم إلى اهله وذويه بخالص التعازي والمواساة، ونشاركهم أحزانهم، متضرعين إلى الباري عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر ان دريد كشمولة (81 عاماً) كان قد شغل منصب محافظ نينوى من 2004 الى 2009 ثم فاز بعضوية مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني للدورة 2009 – 2013.







