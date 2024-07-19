2024-07-19 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على الكهرباء في عامي 2024 و2025 بوتيرة ضمن الأعلى خلال العقدين الماضيين، فيما من المتوقع ان تُلبي الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) ثلاثة أرباع هذا النمو.

وبحسب تقرير حديث، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء عالميًا بنحو 4% في كل من 2024 و2025، مقابل 2.5% خلال العام الماضي 2023، مايعني بنسبة الضعف، وهو امر من الممكن ان يكون متسقا مع مايحدث في العراق.

وهذا من شأنه أن يكون أسرع معدل نمو سنوي للطلب على الكهرباء منذ عام 2007، باستثناء الانتعاش القياسي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.

وتأتي زيادة الطلب العالمي على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ سنوات، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي وموجات الحرارة الشديدة واستمرار عملية الكهربة بقطاعي النقل والتدفئة.

من المتوقع أن تُلبي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال عامي 2024 و2025، فيما تُلبي الطاقة الشمسية والرياح معًا ما يصل إلى 75% من النمو، وفق تقرير سوق الكهرباء الصادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024.

ويبدو أن مايحدث في العراق من ارتفاع الطلب وتراجع التجهيز مرتبط في السياق العالمي، حيث قفز الطلب على الطاقة هذا العام الى اكثر من 48 الف ميغا واط، مقارنة بـ37 الف ميغا واط العام الماضي.