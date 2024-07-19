في العراق.. تشجير شارع يكلف خزينة الدولة "124 مليار دينار"

2024-07-19 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، بان تشجير شارع طوله (1كيلومتر) كلف احدى وزارات الدولة العراقية 124 مليار دينار.

وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم الفساد في مؤسسات الدولة كبير وبعض الأحيان نقف مصدومين إزاء عمليات نهب المال العام التي لا تحتاج الى أي تدقيق لمعرفة الاختلاسات والسرقات، والتي تتم في اغلب الأحيان في وضح النهار بسبب المحاصصة ونفوذ بعض القوى وهيمنتها، لدرجة بانه باتت غير ابهة لاي إجراءات رادعة بحقها".

وأضاف، إن "من الأمور التي اطلعنا عليها هي تشجير 1كيلومتر لشارع كلف احدى وزارات الدولة العراقية 124 مليار دينار ونحن بانتظار الحصول على وثائق ومستندات اصلية من اجل عرضها على الرأي العام قريبا جدا".

وأشار الى أن "الفساد أخذ اشكالا متعددة ولعل من ابرزها هي المبالغة في الكلف، حيث رصدنا مشاريع حدد لها كلف اكثر من الحقيقي بعشرة اضعاف وهناك 20 ضعفا وأخرى وصلت الى 30 ضعفا وهذه عملية استنزاف مستمرة لخزينة الدولة".



