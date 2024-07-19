أفضل تموز منذ 5 سنوات.. العراق قد لايشهد درجات خمسينية ومؤشرات متفائلة للشتاء

2024-07-19 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير خرائط الطقس وتوقعات المختصين بالأنواء الجوية، الى قرب انتهاء تموز بلا موجات حارة قريبة، فضلا عن غياب المؤشرات على الموجات الشديدة في اب المقبل، فيما تشير التوقعات بعيدة المدى إلى أن منظومة القطب الجنوبي تشير الى امكانية عودة قوة الشتاء على الكوكب.

وحسب تتبع "بغداد اليوم" لخرائط الطقس وتوقعات الراصدين الجويين، فأن هناك تعافيا بأجواء العراق من موجات الحر الشديدة التي شلت حركة السكان والأسواق خلال حزيران، فيما لم يشهد تموز اي موجة حارة او درجات خمسينية مع قرب انتهائه.

ويتبين أنه لا توجد موجات حر قوية خلال الفترة المقبلة ويعتبر شهر تموز الجاري حتى نهايته، من أفضل الشهور حرارة خلال الـ5سنوات الماضية حيث سجلت خلال العام الماضي في مثل هذه الأوقات من السنة حرارة خمسينية، فيما تظهر الخرائط تسجيل أعلى درجة حرارة 47°مئوية في مدينة العمارة جنوبي العراق.

ومن المتوقع، أن تشهد الفترة القادمة صيفا اعتياديا مع غياب موجات الحر الشديدة حتى بداية شهر آب (اللهاب) وستسجل درجات الحرارة أقل أو حول معدلاتها الطبيعية وبفارق درجة واحدة عن تموز، بسب ابتعاد المرتفع الجوي المتمثلة بالقبة الحرارية على جنوب الجزيرة العربية وشرق إيران، مما يسمح بنزول كتل هوائية عبر البحر المتوسط وبلاد الشام ثم العراق تعمل على تلطيف الأجواء.

ويرى مختصون، أن عودة القطب الجنوبي إلى سابق عهده بمنظومته القوية المتكاملة، سيجعل السنوات القادمة متوازنة في الشتاء والصيف، بل شتاء قوي جدا وصيف متخلخل.