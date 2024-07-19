إيران والنزاع الفلسطيني.. بلينكن يتحدث عن احتمالات نووية وعقبات السلام في غزة

2024-07-19 21:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





اتهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إيران اليوم الجمعة بعرقلة جهود إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى قدرتها على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي في غضون أسبوعين.

في تصريحات صحفية، قال بلينكن إن إيران وحركة حماس يعيقان تقدم عملية السلام التي تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، والذي يسعى إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وأضاف بلينكن أن طهران تمتلك القدرة على إنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في صنع سلاح نووي "خلال أسبوع أو اثنين".

بلينكن صرح بذلك خلال مشاركته في منتدى أسبن الأمني في كولورادو، حيث ناقش تطورات الوضع في غزة. وأوضح بلينكن أن هناك اتفاقًا بين إسرائيل وحماس على إطار العمل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن هناك بعض التفاصيل المعقدة التي ما زالت بحاجة إلى التفاوض والحل.

وأشار بلينكن إلى أن "الأمر يتعلق الآن بالانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة"، موضحًا أن "نحن داخل خط العشر ياردات، وإن آخر 10 ياردات غالبًا ما تكون الأصعب"، في إشارة إلى التحديات الأخيرة التي تواجه عملية السلام.



