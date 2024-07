محافظ ذي قار يفتتح شارع الزراعة وسط المدينة

2024-07-19 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افتتح محافظ ذي قار السيد مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الجمعة، شارع الزراعة وسط المدينة،بعد انتهاء اعمال التأهيل والتطوير التي خضع لها الشارع وبمواصفات استثنائية وبوقت قياسي. وقال السيد المحافظ ان “افتتاح الشارع في هذا التوقيت نظراً لما يمثله هذا الطريق من شارع حيوي وخدمي وسط المدينة، وللتخفيف...

