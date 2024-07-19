2024-07-19 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق النجف من التغلب على فريق زاخو بفارق ركلات الترجيح 4-3 في مباريات الـ"بلي اوف" لدوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة 7:30 مساءً.

وبانتهاء الوقت الأصلي لمباراة البلي اوف بين النجف وزاخو بالتعادل السلبي من دون اهداف، ذهبت المباراة مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية، ليحسم فريق النجف النتيجة.

وتأهل فريق دهوك بعد فوزه على الزوراء لفاصلة البلي أوف بعد انسحاب الزوراء.

وستقام المباراتان الفاصلتان يوم 24 من شهر تموز الجاري عند الساعة السابعة والنصف مساءً بين دهوك والنجف.

ويلتقي دهوك مع النجف والفائز يذهب للمشاركة في بطولة الأندية العربية، بينما يذهب الخاسر للمشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.