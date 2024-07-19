تبرعات "التيك توك".. "تكبيس" جماهير برشلونة: نريد نيكو وليامز بأي طريقة

2024-07-19 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لجأ عدد من مشجعي نادي برشلونة، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لحيلة جديدة يريد منها مساعدة ناديهم الذي يشكو من نقص في موارده المالية، أثرت بشكل سلبي على تعاقداته مع لاعبين كبار منذ سنوات.

وقام العديد من المشجعين، بتحويل مبالغ مالية رمزية للنادي عبر حساب "تيك توك" لمساعدة النادي الكاتالوني على التعاقد مع المهاجم الإسباني نيكو وليامز.

وأصبح وليامز (22 عاما) جناح أتلتيك بلباو هدفا لأكبر الأندية الأوروبية بعد تألقه وتميزه خلال مسيرة منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا والذي توج بلقبها مؤخرا.

وأحرز وليامز هدفين خلال البطولة القارية من بينهما الهدف الأول لفريقه في المباراة النهائية والتي فازت بها إسبانيا 2-1 بينما توج بلقب أفضل لاعب شاب في البطولة.

وأظهر وليامز تفاهما واعدا مع الأمين يامال مهاجم برشلونة الشاب.

وحاليا يطالب جمهور برشلونة بانضمام وليامز إلى خط هجوم ناديه ليلعب إلى جانب الأمين يامال وأرسلوا تبرعات لهذا الهدف لمساعدة النادي الذي واجه تحديات مالية في الآونة الأخيرة، من بينها برنامج التواصل الاجتماعي "تيك توك" والذي يستطيع فيه المستخدمون الحصول على أموال أكثر في حال قام المتابعون بالنقر على الشاشة بشكل مستمر عند مشاهدة البث المباشر لصاحب المحتوى لزيادة نسبة التفاعل وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وهو المعروف بـ"التكبيس".

وإلى جانب التبرعات المالية كتب المشجعون عبارات مثل "تعاقدوا مع نيكو" و"الكل يريد نيكو" و"من أجل نيكو وليامز".

وأنهى برشلونة الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية.

ولم يتعاقد برشلونة مع أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.