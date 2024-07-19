مجلس الخدمة ينشر توزيع حملة الشهادات والاوائل المعينين حديثا

2024-07-19 22:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشر مجلس الخدمة الإتحادي، اليوم الجمعة، (19 تموز 2024)، توزيع حملة الشهادات والاوائل المعينين حديثاً.

وذكر بيان لمجلس الخدمة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وعلى وفق مبدأ الحرص على الحقوق العامة والخاصة، ومن منطلق الشفافية والنزاهة والعدالة، يدعو مجلس الخدمة العامة الإتحادي، أبناءه المتقدمين إلى التوظيف من المشمولين بقانون رقم (59) وقانون رقم (67) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا والأوائل) إلى الدخول على الرابط (أضغط هنــــــــــــا)

وأضاف ان الدعوة "لغرض معرفة أماكن توزيع حملة الشهادات، على الوزارات للذين أصدر المجلس قرارات تعيينهم حسب الاختصاص وحاجة الوزارات، علما ان هذا الرابط يتم تحديثه بنتائج قرارات المجلس، (بعد الساعة السادسة مساءً يومياً)" منوهاً، الى "إستمرار عملية إصدار قرارات التعيين وتوزيع المُتقدمين على الوزارات تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة".



