الجمارك تحدد المراكز المطبقة لنظام الأسيكودا وتؤكد أتمتها بالكامل

2024-07-19 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، المنافذ والمراكز التي شملها تطبيق نظام الأسيكودا، فيما أوضحت أبرز مضامين تعاونها مع منظمة الأونيكتاد التابعة للأمم المتحدة.وقال رئيس الهيئة حسن العقيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة بدأت منذ آذار الماضي بتطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ الحدودية ضمن عملية سبقتها عملية تدريب للكوادر لتكون جاهزة للتعامل مع النظام وتطبيقه".وأضاف، أن "تطبيق النظام أسهم بتعزيز الإيرادات وطبق بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزير المالية طيف سامي وبدأنا أولاً بأهم مركز جمركي في العراق وهو ساحة الترحيب في ميناء ام قصر، وتبعنا ذلك في مركز جمركيين بحريين في البصرة".وتابع "بعد ذلك انتقلنا في التطبيق إلى منفذ سفوان الحدودي والمركز المحاذي مع دولة الكويت الشقيقة وتوجهنا بعدها إلى مركز طريبيل مركز الحدودي المحاذي للحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية ومن ثم إلى مركز عرعر المحاذي للمملكة العربية السعودية".وبين أن "التطبيق حالياً يجري في 9 مراكز جمركية تم أتمتها بالكامل، ويوجد في مقر الهيئة العامة للجمارك مركز عمليات يشرف ويراقب العمل الجمركي بشكل مباشر ويسيطر على النظام بشكل تام ووفق التقنيات الحديثة".وعن التعاون مع الأمم المتحدة أوضح العكيلي "لدينا اتفاق تعاقدي مع منظمة الاونيكتاد التابعة للأمم المتحدة وهدفه أتمتى العمل الجمركي بجميع المنافذ ولا يوجد لدينا اتفاق بهذا الشأن مع أية جهة بما فيها القطاع الخاص، والعقد يستمر 7 سنوات وبدأنا به في شهر تشرين الثاني من العام 2021".وأوضح أن "العقد يتضمن تدريب الكوادر من قبل خبراء منظمة الأونيكتاد وبناء فرق عراقية تتمتع بالكفاءة والمهارة لتكون قادرة على إدارة نظام الأسيكودا في جميع المراكز الجمركية"، مشيرا إلى أن "هذا النظام مطبق بـ 107 دول من بينها دول مجاورة للعراق".