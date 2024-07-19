منافسات بطولة العراق الدولية بتنس الطاولة تتواصل في السليمانية

2024-07-19 23:18:02 - المصدر: واع

السليمانية - واعتتواصل منافسات بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة في يومها الثاني على قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية، والتي تشارك فيها تسعة منتخبات عربية وأجنبية.وبحسب اعلام اللجنة الاولمبية، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، فانه شهد اليوم الثاني تنافسا كبيرا بين المنتخبات المشاركة، ففي منافسات فئة تحت ١٣ عاما إناث، كان المركز الأول من نصيب المنتخب الإيراني، وجاءت لاعبة هونغ كونغ بالمركز الثاني. أما في فئة تحت ١٧ عاما إناث، فقد كان المركزان الأول والثاني من نصيب المنتخب الإيراني.وفي منافسات فئة تحت ١٧ عاما ذكور، ذهب المركز الأول للاعب منتخب هونغ كونغ، والمركز الثاني كان إيرانيا. أما في منافسات فئة تحت ١٣ عاما ذكور، فقد وصل لاعب المنتخب القطري إلى المباراة النهائية بمواجهة منافسه الإيراني ليتمكن الأخير من خطف الوسام الذهبي بسهولة.هذا وحضر منافسات اليوم الثاني كل من المستشار الإداري والمالي لرئيس اللجنة الأولمبية تحسين علي الحسون، والمدير المالي أحمد صبري، ومدير الإدارة محمود حسين، والمستشار الإعلامي لرئيس اللجنة الأولمبية جعفر العلوجي.