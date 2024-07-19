وفد منتخبنا الأولمبي يصل الى مدينة ليون الفرنسية

2024-07-19 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وفد مُنتخبنا الأولمبيّ لكُرةِ القدم ، مساء اليوم الجمعة، الى مطارِ مدينة (ليون) الفرنسيّة.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفد مُنتخبنا الأولمبيّ لكُرةِ القدم وصل، مساء اليوم الجمعة، الى مطارِ مدينة (ليون) الفرنسيّة لخوض غمارِ منافسات دورةِ الألعاب الأولمبية في (باريس)، ومواجهة منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب".