استنفار ودوام 24 ساعة في شركة توزيع المنتجات النفطية لإيصال الوقود لمحطات الكهرباء

2024-07-19 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استنفرت وزارة النفط، جميع كوادرها ولاسيما كوادر شركة توزيع المنتجات النفطية، وعلى مدى 24 ساعة لتجهيز كافة احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لضمان ديمومة تشغيل محطات الكهرباء واستقرارية التجهيز للمواطنين.

وبحسب معلومات حصلت عليها "بغداد اليوم"، فإنه بتوجيه من وزير النفط حيان عبد الغني، ومدير شركة توزيع المنتجات حسين طالب، وكذلك مدير هيئة توزيع بغداد محمد شبر، تم توجيه كافة الكوادر من مهندسين ومشرفين وهيئة النقل في شركة التوزيع للاستنفار التام لغرض ايصال وتزويد وزارة الكهرباء بمنتوجات زيت الوقود وزيت الغاز "الكَاز" الى محطات وزارة الكهرباء لضمان ديمومة عمل المحطات واستقرارية التجهيز الكهربائي.

وخلافا للوزارات الاخرى، وجه وزير النفط بأن يكون دوام الموظفين وطواقم شركة التوزيع على مدار 24 ساعة وبنظام الشفتات لضمان انسيابية واستمرارية وصول الوقود الى محطات وزارة الكهرباء.



