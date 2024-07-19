العراق يستهدف انهاء الغاز المحروق" خلال 5 أعوام

2024-07-19 23:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، النجاح باستثمار الغاز المحروق بعدد من الحقول الجنوبية، مشيرا الى استهداف العراق الوصول إلى "صفر غاز محروق" خلال 5 أعوام. وذكر معاون مدير عام شركة غاز الجنوب للشؤون الفنية ماجد الشواف- إن "ملف الغاز يعتبر من الملفات المهمة جداً تحت أنظار رئيس الوزراء ووزير النفط والكوادر في وزارة النفط العراقية"، مبيناً، أن "كميات الغاز المستثمرة في تصاعد مستمر، والهدف هو الوصول إلى صفر غاز محروق خلال الأعوام الخمسة المقبلة". وأوضح، "يتم الاستثمار من خلال عدة مشاريع، بعض المشاريع أو المعامل الموجودة في الوقت الحالي في المنطقة الجنوبية بالبصرة، حيث تم رفع الطاقات الإنتاجية وتطويرها، أما