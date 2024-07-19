خلال 6 أشهر.. النفط تجهز الوزارات والمعامل بأكثر من ثمانية ملايين لتر وقود

2024-07-19 23:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، تجهيز الوزارات والمعامل بأكثر من ثمانية ملايين لتر وقود بالسعر المدعوم خلال 6 أشهر. وذكر مدير عام الشركة حسين طالب في بيان تلقى الـ 8 نسخة منه، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية جهزت الشركة العامة للنقل البري التابعة الى وزارة التجارة بأكثر من ثلاثة ملايين لتر من زيت الغاز لسد احتياجهم من الوقود". وأضاف، أن "الشركة جهزت ايضا معامل إنتاج الأصباغ الحاصلة على موافقات التنمية الصناعية بأكثر من خمسة ملايين لتر من مادة النفط الأبيض، أي ما يقارب مليون لتر شهرياً وبالسعر الرسمي المدعوم حرصاً منها على مساندة ودعم المؤسسات الصناعية". وأكد طالب، أن "الشركة مستمرة