الاتحاد الإنكليزي يبحث عن مدرب لخلافة ساوثغيت

2024-07-19 23:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، فتح باب التقديم لخلافة غاريث ساوثغيت كمدرب للمنتخب الكروي الأول.

‎وبعد 3 أيام من إعلان ساوثغيت أنه سيتنحى عن المنصب الذي شغله لمدة 8 سنوات، أعلن الاتحاد عن طلب مرشحين للتقدم لشغل الموقع، لكنه قال إنه حدد بالفعل "عددا" من البدلاء المحتملين.

وأضاف: "نشرف حاليا على عملية هادفة للغاية لتعيين المدرب الرئيسي التالي لفريق إنجلترا الأول للرجال".

‎وأشار إلى مواصفات المرشح المفضل، قائلا إن المدرب القادم لا بد أن تكون لديه "خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، مع سجل حافل في تحقيق نتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز و/أو المسابقات الدولية الرائدة".

‎كما طرح الاتحاد الإنجليزي طموحاته ومتطلباته لهذا الدور، ومن بينها إنهاء انتظار إنجلترا منذ عقود للحصول على أول لقب لها منذ كأس العالم عام 1966.

‎وذكر أن جزءا من الوصف الوظيفي هو قيادة الفريق وتطويره "للفوز ببطولة كبرى والتصنيف باستمرار كأحد أفضل الفرق في العالم"، لافتاً إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 2 أغسطس/آب.

ويمكن أن يشمل المرشحون المحتملون من خارج إنجلترا، الألمانيين يورغن كلوب وتوماس توخيل، والأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو.

‎ومن بين أبرز المتنافسين الإنجليز إيدي هاو مدرب نيوكاسل، ومدربي تشلسي السابقين غراهام بوتر وفرانك لامبارد، ومدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، لي كارسلي.