الاتحاد العربي يبلغ العراق بإلغاء البطولة العربية للأندية

2024-07-20 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه تسلم رسالة الآن من الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد فيها إلغاء البطولة العربية للأندية لهذا العام.

‏وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد العراقي تسلم رسالة من الاتحاد العربي يؤكد فيها عدم إقامته للبطولة العربية للأندية لهذا العام والتي كانت مقررة أقامتها شهر أيلول المقبل".

‏وأضاف بحر العلوم؛ أن بهذا الالغاء للبطولات العربية ستكون المشاركة العراقية فقط في بطولة الخليج العربي للأندية فيما يخص البطولات العربية.

‏وأوضح إن أي فريق فائز من مباراة البلي اوف يوم 24 من الشهر الحالي بين النجف ودهوك سيشارك في بطولة الأندية الخليجية.

وأشار بحر العلوم إلى أنه في حال تعذر النادي الفائز من مباراة البلي اوف لأسباب مالية او ادارية او غيرها سيكون الفريق الخاسر هو من يشارك في البطولة الخليجية للأندية.