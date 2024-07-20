بغداد.. القبض على "عصابة مخدرات" وضبط أدوات تعاطي بمنزل

2024-07-20 00:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على عصابة مختصة بتجارة وترويج المواد المخدرة بمنطقة الشعب وضبط مواد للتعاطي في ناحية النهروان ببغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق معلومات أمنية واستخبارية تؤكد المتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، القت قوة بإمرة آمر اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية القبض بالجرم المشهود على عصابة مكونة من 3 متهمين تقوم بترويج المواد المخدرة في منطقة الشعب".

وبينت القيادة أنه "تم ضبط بحوزتهم 5 أكياس صغيرة معبأة بمادة الكريستال المخدرة تقدر بحوالي 26 غراماً، وامبولات تستخدم للتعاطي ملوثة، وهواتف نقالة".

ولفتت إلى أن "قوة من اللواء الثاني، وبموجب أمر قضائي، تمكنت من تنفيذ عملية تفتيش لدار متهم مُلقى عليه القبض في وقت سابق بناحية النهروان، تم خلالها ضبط مواد تستخدم لتعاطي المخدرات، (7 بايبات تعاطي ملوثة)، ومخزن مسدس، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين بدون اوراق أولية".

وأكدت أنه "تم احالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".