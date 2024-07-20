السيد الحكيم يؤكد ضرورة مساندة قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

2024-07-20 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة مساندة قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة في المحافل الدولية.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعلن ترحيبنا باستجابة محكمة العدل الدولية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني المظلوم".وأضاف، "وفيما نحث على ضرورة مساندة هذا القرار الهام في المحافل الدولية وتعزيزه بخطوات عملية عاجلة لإغاثة الفلسطينيين المحاصرين والنازحين في غزة وإطلاق حملة واسعة مدعومة دوليا لإعادة إعمار القطاع المنكوب".