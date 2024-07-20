اتحاد الكرة يوضح بشأن عدم خوض الزوراء مباراة "البلي اوف" أمام دهوك

2024-07-20 00:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر الاتحاد العراقي بكرة القدم، توضيحا بشأن عدم خوض الزوراء مباراة "البلي اوف" أمام دهوك.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعضُ المواقع الرياضيّة نشرت خبراً كاذباً بكلِ تفاصيله، جانبَ الحقيقةَ كالعادة، مُفاده أن إدارةَ نادي الزوراء منحت لاعبي فريقها بكُرةِ القدم إجازةً، بعدَ أن اتفقت مع اتحادِ الكُرةِ بعدمِ خوضِ مباراة البلي اوف أمام فريقِ دهوك".وأضاف، أنه "لبيانِ الحقيقةِ أمامَ جماهيرنا نوضحُ الآتي :إن اتحادَ الكرة تلقى طلباً من إدارةِ الزوراء وبعض الأنديةِ المشمولة play off ، طالبت فيه بإلغاءِ الآليةِ المُعتمدة لخوضِ مباريات play off ، وإجراء قرعةٍ بين الفرقِ المشمولة بدلاً عنها لتسميةِ ممثلي العراق للمُشاركةِ في البطولاتِ الخارجيّة ".وتابع: "وكانت الإجابةُ برفضِ الطلبِ والمقترح المُقدم، لأنه مخالفٌ للائحةِ المُسابقات التي تمّ اعتمادها، ما يشكلُ خرقاً واضحاً للائحة، وأشعرنا إدارةَ الزوراء والأنديةَ الأخرى بضرورةِ خوض المبارياتِ وتجهيز فرقهم لهذه المُبارياتِ من أجل تسميةِ ممثلي العراق في البطولاتِ الخارجيّة للعراق"، لافتا الى إن "محاولاتَ تضليل الرأي العامّ بأكاذيب معروفةِ الغايات باتت مكشوفةً للقاصي والداني، ولن تؤثرَ مطلقاً".ولفت البيان الى إن "الاتحادَ يحتفظُ بحقه في اتخاذِ ما يراه مناسباً لدرء الإساءةِ التي لحقت به، وبانت غاياتها بشكلٍ لا يقبلُ الشكَ للجميع".