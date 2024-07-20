برعاية مكتب رئيس الوزراء.. إقامة صلاة موحدة تجمع خطباء المساجد والحسينيات في بغداد

2024-07-20 03:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاقيمت يوم امس الجمعة صلاة موحدة تجمع ائمة وخطباء المساجد والحسينيات في بغداد برعاية مكتب رئيس مجلس الوزراء.وجمعت الصلاة الموحدة ائمة خطباء المساجد والحسينيات من السنة والشيعة يشمل مناطق بغداد وحزام بغداد برعاية مكتب رئيس مجلس الوزراء/ شؤون الحوار والتقريب ، تحت شعار (الحسين عليه السلام يوحدنا ).ووجه مكتب رئيس الوزراء، الدعوات الى الوقف السني والرباط المحمدي وتم كذلك اجتماع مغلق من ائمة المساجد والاتفاق على الاتي:_ الابتعاد عن الخطب السياسية.-التركيز على دعم جهود الحكومة في الاصلاح._ العمل كفريق واحد في حل الاشكالات في اي منطقة ميدانيا._الزيارات المتبادلة بين الحسينيات والمساجد._التركيز على الجانب الديني والاصلاحي .وبحسب مكتب رئيس الوزراء فان هذه البرامج ستستمر في بغداد والمحافظات.