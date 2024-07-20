بينهم "ميماتي".. القبض على ثلاثة متهمين بالقتل والإرهاب في بغداد

2024-07-20 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن القبض على ثلاثة متهمين بالقتل والإرهاب في جانب الرصافة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الأمنية في (الفرقة الخامسة شرطة اتحادية قيادة شرطة الرصافة) بإسناد مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وشرطة نجدة الزوراء وبعمليات منفصلة، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين قضائيا".

وأضافت ان "المتهمين بينهم اثنين بالقتل العمد احدهما قاتل أخيه والملقب (بميماتي) في منطقة الأمين شرقي العاصمة"، مبينة ان "متهم اخر وفق المادة 4/2 إرهاب بعد رصد تحركاته ومكان تواجده في احدى مناطق الرصافة".

وأكدت القيادة انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".