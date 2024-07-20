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للأسبوع الثاني.. أسعار خام البصرة تتراجع بفعل ارتفاع الدولار

للأسبوع الثاني.. أسعار خام البصرة تتراجع بفعل ارتفاع الدولار
للأسبوع الثاني.. أسعار خام البصرة تتراجع بفعل ارتفاع الدولار
2024-07-20 09:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت اسعار النفط العالمي ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بنحو 3‎%‎  .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض  بلغ 1.09 دولار ليصل الى 79.41 دولار، وسجل خسائر اسبوعية  بلغت 1.75 دولار بما يعادل 2.6‎%‎.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض  بلغ 1.09 دولار ليصل الى 82.31  دولار، وسجل خسائر اسبوعية  بلغت 1.42 دولار او ما يعادل 2.6‎%‎% .

 وسجلت أسعار النفط العالمي ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي؛ إذ أثّر ارتفاع الدولار وإشارات اقتصادية متباينة في معنويات المستثمرين، وخلال الأسبوع الماضي سجل خام برنت خسائر أسبوعية بنحو 2.8%، كما تراجع خام غرب تكساس بنحو 2.5%.

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