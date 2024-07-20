النفط ينخفض للأسبوع الثاني ويغلق عند أدنى مستوى في شهر

2024-07-20 09:48:02 - المصدر: واع

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سجلت أسعار النفط تراجعاً أسبوعياً لتهبط للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبط الخامان القياسيان بأكثر من 2.5%، بعد أن هبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين مسجلة عند التسوية أدنى مستوياتها منذ منتصف حزيران مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار.

وانخفض سعر خام برنت 2.48 دولار أو 2.9% إلى 82.63 دولاراً للبرميل عند التسوية، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.69 دولار أو 3.3% إلى 80.13 دولاراً للبرميل.

المصدر: العربية