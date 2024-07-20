2024-07-20 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، أن هيئة المنافذ الحدودية حققت نقلة نوعية في الأداء عبر الربط الشبكي، فيما أشارت إلى أن الهيئة نظمت برامج تدريبية لملاكاتها على استخدام الأنظمة الحديثة بعد تجهيزها بأحدث تقنيات الاتصال والشبكات. وذكر بيان للفريق، تلقته الاقتصاد نيوز، أن ملاكات هيئة المنافذ الحدودية تواصل تنفيذ مشروع الربط الشبكي وأتمتة جميع التعاملات في جميع المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. وأضاف أن هذه الجهود تأتي لتفعيل نظام رقابي متكامل يربط جميع المنافذ الحدودية بشبكة مركزية لتبادل المعلومات، ويهدف إلى تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنافذ الحدودية. وأشار إلى أن فريق الإعلام الحكومي، أجرى جولة ميدانية استهدفت منافذ سفوان، وأم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي اطلع خلالها على آلية استخدام التقنيات الحديثة التي أسهمت في تبسيط الإجراءات واختزال الوقت المستغرق بإجراءات التدقيق والتفتيش التخليص الجمركي وزيادة الدقة في عمليات التحقق، والقضاء على حالات الفساد والتلاعب والتزوير في الوثائق الرسمية. وأوضح أن هيئة المنافذ الحدودية نظمت برامج تدريبية لملاكاتها على استخدام الأنظمة الحديثة، بعد تجهيز المنافذ بأحدث تقنيات الاتصال والشبكات لضمان سرعة وكفاءة تبادل معلومات. وأكد أن هيئة المنافذ الحدودية مستمرة بإجراءاتها والتزامها بتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، ومواصلة تطوير البنية التحتية التقنية وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والكفاءة في جميع المنافذ.