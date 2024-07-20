رئيس الوزراء يفتتح مصنعي الأعتدة الخفيفة وقنابر الهاون بالمجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي

2024-07-20 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعي إنتاج الأعتدة الخفيفة وقنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مصنع إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد".

وأضاف أن "رئيس الوزراء افتتح كذلك مصنع قنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي".

ووصل رئيس الوزراء، صباح اليوم، إلى المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد لافتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل.