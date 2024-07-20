منظمة بدر تحدد 4 أسباب للخروقات الأمنية في كركوك: البعد السياسي حاضر- عاجل

2024-07-20 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

حدد مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، 4 اسباب للخروقات الامنية في محافظة كركوك، فيما أشار الى ان البعد السياسي حاضر في هذه الخروقات.

وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" كركوك محافظة مهمة في الخارطة العراقية وهي تواجه تحديات استثنائية في الابعاد الامنية منذ سنوات عدة".

واضاف ان" المناطق الرخوة وعدم مسك بعض المحاور رغم تحريرها قبل 6 سنوات يضاف اليها البعد السياسي ووجود امتدادات جغرافية مع محافظات تشكل فراغات في بعض المناطق كلها اسباب موضوعية تقف وراء الخروقات التي تسجل بين الحين والاخر".

واشار الى ان" اي حدث امني في كركوك مثير للقلق ووجود مناطق رخوة تبقى مصدر تحدٍ وتهديد بنفس الوقت لافتا الى ان" امن المحافظة مهم للغاية ونامل اعادة النظر في الخطط بما يؤدي الى سد الفراغات وادامة الزخم في مواجهة فلول ما تبقى من الارهاب".

وحذر النائب مرتضى الساعدي، يوم الاثنين (27 آيار 2024)، من عودة الخلايا الإرهابية النائمة نتيجة الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، فيما دعا الى الانتباه من خطورتها.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخروقات التي ضربت محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين مؤخرا والتي ادت الى سقوط شهداء وجرحى افرزت مؤشرات خطيرة أبرزها نشاط الخلايا النائمة"، مؤكدا على "أهمية الانتباه لخطورتها وتفعيل الجهد الاستخباري في مناطق الفراغات وإعادة التموضع بما يسهم في مسك الارض ويمنع اي نشاط للخلايا الإرهابية".

واضاف، أن "الوضع الامني في العراق مستقر لكن تبقى الخلايا النائمة مصدر تهديد مباشر"، داعيا الى "اعتماد مبدأ التكاملية من ناحية التنسيق بين قيادات العمليات وانهاء اي فراغات تؤدي الى نزيف الدماء".