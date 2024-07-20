اتحاد الكرة: الفائز من مباراة النجف ودهوك سيشارك في بطولة الأندية الخليجية

2024-07-20 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الفريق الفائز من مباراة النجف ودهوك هو من سيشارك في بطولة الأندية الخليجيّة.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أنه "نظراً لإلغاء بطولة الأندية العربية أبطال الدوري تقرر مشاركة الفريق الفائز من مباراة النجف ودهوك في بطولة الأندية الخليجيّة".وأضاف :" في حالِ اعتذار الفريق الفائز من مباراة دهوك والنجف عن المشاركة ستذهب بطاقةُ المشاركة للفريق الخاسر الذي تبارى معه".وشدد اتحاد الكرة في بيانه على "ضرورة تلقي الأخبار من مصدرها الرسميّ ، وعدم تصديق الأخبار غير الموثوقة التي لا تستند لمَصدرٍ رسميّ، مؤكداً وقوفه بمسافةٍ واحدةٍ مع الجميعِ من دون تَمييزٍ لطرفٍ على آخر".