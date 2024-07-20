الاستثمار في ديالى "بلا رقابة".. أسعار عقارات المجمعات السكنية تتجاوز نصف مليون دولار

2024-07-20 13:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توعد عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، يوم السبت، بـ"حل" مجلس هيئة الاستثمار في المحافظة نتيجة غياب الرقابة وتجاوز أسعار الوحدات السكنية في المجمعات داخل المحافظة حاجز 500 ألف دولار أمريكي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار العقارات في المجمعات السكنية وصلت حد الجنون، وتجاوزت في مركز بعقوبة أسعار العاصمة بغداد، وهي متاحة لرجال الأعمال والمقاولين فقط، في حين من المفترض أن تكون تنافسية وتسهم بحل أزمة السكن وتخفيض الأسعار السائدة للعقارات بشكل عام".

وأضاف أن "أسعار الوحدات السكنية وصلت في مجمعات معينة إلى 350 و450 ألف دولار وحتى نصف مليون دولار وأكثر"، معتبرا أن "هذا دليل على أن الفرص الإستثمارية تمنح بهدف زيادة المال لأصحاب رؤوس الأموال وتعزيز أرباحهم والسماح لهم باستغلال هيئة الاستثمار من خلال الحصول على الأرض مجانا بلا قيمة نقدية، بينما من المفترض أن تكون بمتناول المواطنين والموظفين".

وبين عضو مجلس ديالى، أن "الفرص الاستثمارية في ديالى تمنح بدون دراسة جدوى أو رقابة حقيقية وبلا تحديد للأجور من أجل تحقيق فرص تنافسية وهي معايير مخالفة، فيما أصبحت هيئة الاستثمار احتكارية لبعض الأشخاص والشركات"، مشيرا إلى أن"قيمة الوحدة السكنية يجب أن تكون مجموع تكلفة الإجازة وتكلفة البناء يضاف إليها 20‎%‎ ربح للمستثمر نتيجة مجانية الأرض، لكن هذه غائبة والأسعار مضاعفة بالنسبة للقيمة الحقيقية".

وأكد التميمي أن "أولى الخطوات التي سنتخذها في مجلس ديالى بعد تشكيل الحكومة المحلية هي حل مجلس هيئة الاستثمار وتعيين متخصصين بدلاً منهم، وسنقوم أيضًا بتشكيل فريق لتحديد أسعار العقارات في المجمعات وإعادة النظر فيها من قبل الهيئة، بدلاً من ترك ذلك للمستثمر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع ضوابط محددة لمنح الفرص الاستثمارية".