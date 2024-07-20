رئيس الوزراء يفتتح مجموعة معامل ومصانع في مجال الصناعات الحربية

2024-07-20 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة معامل ومصانع في مجال الصناعات الحربية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلع على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج الأعتدة المتوسطة والزيوت والسيارات الكهربائية في هيئة التصنيع الحربي".وأضاف أن "رئيس الوزراء افتتح معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة/ المرحلة الأولى، ومختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي".ولفت إلى أن "رئيس الوزراء، أطلق العمل التنفيذي في مشروع مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، التابع لشركة الصناعات الحربية العامة، وأطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي".وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع السبائك الحديدية والمعادن الملونة في شركة الصناعات الحربية العامة".وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعي إنتاج الأعتدة الخفيفة وقنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.ووصل رئيس الوزراء، صباح اليوم، إلى المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد لافتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل.