"عجلة نفايات" تفجر مشاجرتين مسلحتين بين حماية مسؤول محلي وموظفين بذي قار

2024-07-20 13:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، عن ملابسات الحادث الأمني الذي شهده قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " بلاغاً تلقاها مسؤول قسم الآليات في بلدية الغراف عن طريق مسؤول حماية قائممقام القضاء بوجود إحدى آليات البلدية تتجول في الأسواق فجر اليوم، دون علمه، وعند وصول مسؤول القسم لمحل الحادث حصل بين سائقي آليات البلدية، وأصيب مسؤول قسم الآليات بسكين في منطقة الرأس أثناء فض الشجار".

وأضاف المصدر،"تم نقل المصاب للمستشفى وبعد تلقيه العلاج غادر المستشفى، وتوجه مباشرة إلى منزل القائممقام برفقة شخصين كانا معه"، لافتا إلى أن "حماية القائممقام ردت على الزيارة بإطلاق نار كثيف باتجاه مسؤول قسم اليات بلدية الغراف ومن معه قبل الوصول لمنزل القائممقام".

وتابع المصدر، أن "اطلاق النار أسفر عن اصابة الشخصين اللذين كانا مع مسؤول قسم آليات الغراف هما (ابنه ونسيبه) واحدهما بحالة حرجة"، مبينا ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمستشفى، فيما تمت اقامة شكوى متقابلة بين الطرفين في مركز الشرطة".