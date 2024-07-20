المرور: الكاميرات الذكية ستغطي جميع مناطق بغداد والمحافظات

2024-07-20 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أن كاميرات المراقبة الذكية ستغطي جميع مناطق بغداد والمحافظات قريباً، فيما أشارت إلى أنها أسهمت بتقليل نسب الحوادث والمخالفات المرورية.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تطبيق الكاميرات الذكية التي نصبت في 5 تقاطعات ببغداد من جانب الرصافة، كان لها الأثر الواضح والكبير في تقليل الحوادث والمخالفات المرورية"، مبيناً أن "هذه الكاميرات ترصد المخالفات عن بعد 300 متر".وأضاف، أن "الكاميرات الذكية ترصد المخالفات الخاصة ضمن قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وهي خطوة صحيحة لتصحيح نظام السير والمرور في بغداد والمحافظات".وأكد، أن "مشروع نصب كاميرات المراقبة الذكية ذات الجودة العالية، سيشمل جميع مناطق بغداد والمحافظات قريباً".