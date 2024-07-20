2024-07-20 13:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، افتتاح منصع قنابر الهاون في العراق بأنه جزء من ستراتيجية المحاور الثلاثة، فيما اكدت إن تصنيع المعدات والذخائر لن يتوقف.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اعادة توطين انتاج الاسلحة والذخائر ستراتيجية بعيدة المدى في العراق بدأ العمل عليها منذ سنوات من خلال هيئة التصنيع الحربي التي تمتك خبرات متراكمة تمكنها من تجاوز الكثير من التعقيدات خلال فترة وجيزة يرافقها دعم حكومي من خلال التمويل".

واضاف ان" افتتاح مصنع قنابر الهاون من قبل رئيس مجلس الوزراء هو تطبيق فعلي لخطة تحقيق الاكتفاء التدريجي للذخائر والاعتدة لصالح القطعات العسكرية وهي جزء من ستراتيجة المحاور الثلاثة التي تعتمد بالأساس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر والاعتدة وتقليل الانفاق على استيرادها من الخارج بنسب تصل الى 40% يرافقها القدرة في وصول الشحنات عند الضرورة والزيادة وفق متطلبات المشهد الامني العام".

واشار اسكندر الى ان" تصنيع المعدات والذخائر لن يتوقف عن حدود معينة بل يستمر في تطوير خطوط انتاجية لاسلحة تضمن تفوق القطعات وقدرتها على مواجهة اي تهديدات والدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكدا بان افتتاح مصنع قنابر الهاون خطوة بالاتجاه الصحيح".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 تموز 2024)، مصنعا لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف في العاصمة بغداد.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، إن السوداني وصل صباح اليوم، إلى المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد، لافتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل.

وأضاف، أن السوداني افتتح مصنع قنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، كما افتتح مصنع إنتاج العتاد الخفيف في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.

وأشار البيان، إلى أن السوداني أطلع على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج العتاد المتوسط والزيوت والسيارات الكهربائية في هيئة التصنيع الحربي.

وبحسب البيان، فقد افتتح السوداني أيضا معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة/ المرحلة الأولى، في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.

كما افتتح السوداني، مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، وأطلق العمل التنفيذي في مشروع مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، التابع لشركة الصناعات الحربية العامة، كما أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.