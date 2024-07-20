تاجر ومتعاط للمخدرات بقبضة القوات الأمنية ببغداد

2024-07-20 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، الإطاحة بمتهمين اثنين وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاطيها في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى بالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة الأمين ببغداد".

واضافت انه "تم القبض على المطلوب للقضاء وفق المادة / 28 (مخدرات)"، مبينة انه "تم ضبط بالجرم المشهود وبحوزته (65 غرام من مادة الكرستال المخدرة ، ميزان إلكتروني، بايب تعاطي ، بندقية كلاشنكوف 2 مسدس )".

وبينت أن "دوريات اللواء الاول تمكّنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة /28 (مخدرات) وبحوزته ( 6 بايب و2 اركيلة تعاطي، 2 قنينة غاز ، 4 قداحة هيتر كبيرة، إضافة إلى صاعق رمانة ) في منطقة الزعفرانية ببغداد".

وأكدت القيادة انه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".